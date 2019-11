Lustenberger fehlt YB gegen Basel

Fabian Lustenberger wird YB in den nächsten Spielen – allen voram im Spitzenduell gegen den FC Basel am Sonntag – nicht zur Verfügung stehen; wie lange er ausfallen wird, hängt vom Heilungsverlauf ab, heisst es in der Mitteilung weiter. Neben Lustenberger fehlen gegen die Bebbi auch Mohamed Camara, Gianluca Gaudino, Sandro Lauper, Vincent Sierro und Miralem Sulejmani.

Fabian Lustenberger musste am Donnerstag mit einer Prellung am linken Oberschenkel ausgewechselt werden. Nach dem Spiel wurde ein Kompartmentsyndrom festgestellt, die Verletzung musste mit einem operativen Eingriff behandelt werden. GUTE BESSERUNG!#BSCYBpic.twitter.com/lP15CkDUCe — ???????????? ???????????????????? ???????????????? (@BSC_YB) November 29, 2019