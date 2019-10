Lewandowski mit neuem Bundesliga-Rekord

Der 31-Jährige Lewandowski hatte vor einer Woche die Bundesliga-Bestmarke von Pierre-Emerick Aubameyang egalisiert. Der Angreifer aus Gabun, der inzwischen in England für den FC Arsenal spielt, hatte in der Saison 2015/16 an den ersten acht Spieltagen für Borussia Dortmund jeweils getroffen.

Die Bayern mit Thomas Müller in der Startelf gingen durch Innenverteidiger Benjamin Pavard (13.) in Führung. Der deutsche Nationaltorhüter Manuel Neuer parierte einen Handelfmeter von Sebastian Andersson (58.), Berlins Sebastian Polter (86.) machte es beim Foulelfmeter kurz vor Schluss besser.

Dortmund nur mit Remis bei Schalke

Borussia Dortmund ist im Revierderby beim FC Schalke 04 nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Der BVB liegt damit in der Tabelle nach neun Spieltagen weiter einen Zähler vor dem Erzrivalen. In Gelsenkirchen war Schalke über weite Strecken die bessere Mannschaft. Salif Sané traf die Latte (28.), Suat Serdar den Pfosten (33.). Der BVB hatte wie zuletzt grosse Probleme, in der Offensive Druck aufzubauen.

RB Leipzig verlor überraschend mit 1:2 (0:1) beim SC Freiburg, der damit zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz kletterte. Die zwischenzeitlich deutlich überlegenen Leipziger gerieten durch das Tor von Nicolas Höfler (45.+3) kurz vor dem Halbzeitpfiff in Rückstand und erholten sich davon nicht mehr. Joker Nils Petersen (89.) erhöhte, der Anschlusstreffer von Lukas Klostermann (90.+2) brachte nichts mehr ein.

Paderborn mit erstem Saisonsieg

In der unteren Tabellenhälfte gelang Aufsteiger SC Paderborn beim 2:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf der langersehnte erste Saisonsieg. Für Paderborn trafen Abdelhamid Sabiri (43.) und Sebastian Schonlau (64.) gegen biedere Düsseldorfer, die nur noch drei Punkte Vorsprung vor dem Schlusslicht haben.

Die TSG 1899 Hoffenheim gewann bei Hertha BSC mit 3:2 (2:0). Hoffenheim ging durch Jürgen Locadia (33.) in Führung, ausserdem trafen Andrej Kramaric (38.) und Benjamin Hübner (78.) für die Kraichgauer. Dodi Lukébakio (55.) mit einem Fallrückzieher und Salomon Kalou (69.) hatten die Hertha zwischenzeitlich hoffen lassen. Berlins Vladimir Darida sah Gelb-Rot (84.).

Bundesliga, 9. Runde

Bayern München - Union Berlin 2:1 (1:0).

75'000 Zuschauer.

Tore: 13. Pavard 1:0. 53. Lewandowski 2:0. 86. Polter (Foulpenalty) 2:1.

Bemerkungen: 58. Andersson scheitert mit Handspenalty an Bayern-Goalie Neuer.

Schalke - Dortmund 0:0.

61'873 Zuschauer.

Bemerkungen: Dortmund mit Hitz und Akanji (ab 74.), ohne Bürki (krank).

Freiburg - Leipzig 2:1 (1:0).

24'000 Zuschauer.

Tore: 45. Hofler 1:0. 90. Petersen 2:0. 92. Klostermann 2:1.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Hertha Berlin - Hoffenheim 2:3 (0:2).

44'499 Zuschauer.

Tore: 33. Locadia 0:1. 38. Kramaric 0:2. 55. Lukebakio 1:2. 69. Kalou 2:2. 79. Hübner 2:3.

Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt). 84. Gelb-Rote Karte gegen Darida (Hertha Berlin).

Paderborn - Düsseldorf 2:0 (1:0).

14'000 Zuschauer.

Tore: 43. Sabiri 1:0. 64. Schonlau 2:0.