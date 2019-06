Kommen die Ermittlungen gegen Ronaldo ins Rollen?

Der portugiesische Fussballstar Cristiano Ronaldo ist im Zuge der Ermittlungen wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs vor ein US-Gericht zitiert worden. Der 34-Jährige erhielt eine entsprechende Vorladung, wie aus Dokumenten hervorgeht, die seine Anwälte am Freitag bei einem Gericht in Las Vegas einreichten. Als Reaktion darauf wollen die Anwälte des Angreifers von Juventus Turin beantragen, die Klage abzuweisen oder an ein nicht-öffentliches Schiedsgericht zu überstellen.