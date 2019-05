Köniz ohne Präsident – aber mit vielen Punkten

Die Startphase gehörte klar Münsingen. Die Mannschaft von Kulttrainer Kurt Feuz wirkte frischer und entschlossener als das Heimteam. Nach gut einer halben Stunde war es Captain Patric Gasser, der den FCM mit einem Kopfball in Führung brachte.

Mit seinem elften Saisontreffer führt er die Skorerliste der Berner Teams in der Promotion League an. Der FCM hätte gut und gerne noch zwei oder drei Treffer mehr erzielen können. Wäre da nur nicht Christian Leite im Tor der Könizer gewesen. Mehrmals rettete er mirakulös. So resultierte am Ende ein glücklicher Punktgewinn für die Könizer.

Robellaz tritt zurück

Wie das Team von Köniz kurz vor Schluss sorgte auch dessen Führungsetage vergangene Woche für Aufregung. Mathias Robellaz gab sein Amt als Präsident nach einem Monat wieder ab. «Der Rücktritt erfolgte aus gesundheitlichen Gründen», meint Robellaz.

Der 45-Jährige ist Inhaber des KMU Physiotherapie & Training, politisiert für die FDP im Könizer Gemeindeparlament und übernahm im April als Nachfolger von Bernard Pulver das Präsidium des Fussballclubs.

«Die Belastung war einfach zu gross», begründet Robellaz. Deshalb demissionierte er als FC-Präsident wieder und gab gleichzeitig seinen Rücktritt aus der Politik bekannt. «Wir vom Vorstand bedauern das sehr. Dieser Entscheid war wie ein Schlag ins Gesicht», betonen Vizepräsident Pascal Ruprecht und Spiko-Präsident Christoph Michel.

Wie soll es nun beim FC Köniz weitergehen? Die Antwort: vorerst ohne Präsident. «Wir wollen die Situation erst einmal analysieren, bevor wir weiterschauen», sagen die Vorstandsvertreter. Bei der Wahl des neuen Chefs wollen sie sich kein Zeitlimit setzen.

«Uns ist es wichtig, dass der neue Vorsitzende zu unserem Verein passt.» Es sei nicht auszuschliessen, dass der FC Köniz zu Beginn der neuen Saison ohne Präsident dastehe. Das heisse allerdings nicht, dass es beim FCK keine Führungsetage gebe. «Bis wir einen neuen gefunden haben, teilen wir die Aufgaben im Vorstand auf», sagen Ruprecht und Michel.