Klare Niederlage für den FC Thun

0:3 verlieren die Oberländer daheim gegen den FC Lugano, einen Gegner, der zuvor in dieser Saison erst drei Ligapartien hatte gewinnen können. Vom Publikum gibt es zur Pause wie nach Spielende Pfiffe. Vom Aufschwung, den die Thuner nach dem 3:2 vor der Länderspielpause bei Xamax erkannt haben wollen, ist nichts mehr übrig geblieben.

Vorab, weil sie fürchterlich starteten, schon nach 4 Minuten und einem abgefälschten Schuss Marco Aratores in Rückstand gerieten. Und weil Goalie Guillaume Faivre ein kapitaler Fehler unterlief. Nach einem Rückpass konnte er eine scheinbar leichte Aufgabe mit dem Fuss nicht lösen, sein Zuspiel landete bei Mattia Bottani, der keine Mühe hatte, zum 2:0 zu treffen. All die guten Gefühle und Vorsätze, welche die Oberländer in der zweiwöchigen Unterbrechung begleitet haben, sie waren nach 17 Minuten dahin.

«Wie wir in die Partie gestartet sind, behäbig und nachlässig – das darf uns nicht passieren», sagt Nias Hefti, der hinten links spielte, weil Chris Kablan für Glarner auf die rechte Seite rückte. «In der ersten Halbzeit kam zu wenig, so gewinnt man kein Spiel», hält Innenverteidiger Roy Gelmi fest. Die deutlichsten Worte findet Vorkämpfer Basil Stillhart, der berichtet, man hätte mehr laufen müssen, sei nicht in die Zweikämpfe gekommen. «Einige von uns haben schlicht zu wenig gemacht.»

Goaliefrage stellt sich wieder

Das wirft die Frage auf, wie das einem Tabellenletzten passieren kann. In einer Situation, wie sich die Thuner befinden, darf es vielleicht an spielerischer Leichtigkeit und Selbstvertrauen mangeln, nicht aber an Einsatzbereitschaft. Verleitete der Erfolg in Neunburg zur Sorglosigkeit? Fehlt es an Führungsspielern, die den Schlendrian erkennen und austreiben, die anfeuern und dirigieren?

Unter der Woche war bekannt geworden, dass Captain Dennis Hediger wegen Beschwerden in seinem operierten Knie mindestens bis Jahresende ausfallen wird. Weil auch Glarner, der Ersatzcaptain, fehlte, war es eine junge und unerfahrenen Equipe, die Schneider nominiert hatte. Es half nicht, dass Faivre, einer der wenig verbliebenen Routiniers, einen rabenschwarzen Tag erwischte.