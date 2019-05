Kasse oder Kater

Dazwischen scheint nicht viel Raum für Interpretationen übrig: Top oder Flop, oder?

Lust auf Europa

Luzerns Trainer Thomas Häberli zog kürzlich den Ärger der eigenen Fans auf sich, weil er gesagt hatte, sollte sein Team nicht den 3. Rang erreichen, dann würde er es aus Gründen der Mehrbelastung bevorzugen, dass der FCL gar keine Qualifikation zur Europa League absolvieren müsste. Der Fünfte der Super League steigt in der zweiten Runde ab Ende Juli ein, der Vierte in der dritten Runde, die Mitte August ausgetragen wird.

Sollte der FC Sion die Saison unter den ersten Fünf abschliessen, würde gar der Ligasechste erben: Die Walliser sind von der Uefa für die nächste Saison von allen europäischen Wettbewerben ausgeschlossen worden, kürzlich zog der Club den Rekurs beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne zurück.

Gerber kann Häberlis Aussage nachvollziehen, er hat allerdings eine andere Sichtweise. Er findet, auch die Teilnahme an der Qualifikation für die Europa League wäre eine Belohnung, er redet von einem coolen Erlebnis für den ganzen Club. Gerber spricht aus Erfahrung: 2011 und 2015 scheiterten die Thuner erst in den Playoffs, der vierten Runde, an Stoke City und Sparta Prag. 2013 schafften sie über Partizan Belgrad den Einzug in die Gruppenphase.

Gerber glaubt, dass europäische Partien helfen würden, umworbenen Spielern einen Verbleib in Thun schmackhaft zu machen, insbesondere, sollte die Teilnahme an der Gruppenphase schon nach dem letzten Saisonspiel am Samstag beim FC Sion feststehen. «Ich hätte in diesem Fall sehr gute Argumente», sagt Gerber. Dasselbe gälte fürs Werben um neue Akteure, fest stehen die Zugänge von Mittelfeldspieler Miguel Castroman (von YB an Schaffhausen verliehen), Offensivakteur Saleh Chihadeh (Kriens) sowie Torhüter Andreas Hirzel (Vaduz). Auch deshalb käme Rang 3 einem «Jackpot» gleich.