Joker-Tor bringt Thun um verdienten Punkt

Vier Tage nach dem aufwühlenden 2:1-Sieg gegen den PSV Eindhoven hat der FC Basel im Auswärtsspiel beim FCB Thun nachgelegt. Die Mannschaft von Marcel Koller gewinnt mit 3:2, hat aber durchaus einige Mühe mit den aufsässigen Gastgebern.

Die Thuner waren durch Simone Rapp in Führung gegangen (8.), ehe Silvan Widmer kurz vor der Halbzeit für den FCB ausgleichen konnte (43.). Nach dem 2:1 durch Fabian Frei (58.) sah es so aus, als würden die Gäste im Berner Oberland zu einem ungefährdeten Sieg kommen, doch Thun schaffte durch Basil Stillhart (70.) erneut den Ausgleich in einem munteren Spiel.