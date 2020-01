Jetzt hat Barça eine hausgemachte Krise

This will be Barça's weekMonday ???????? ???????Tuesday ???????? ???????Wednesday - Rest dayThursday ???????? ???????Friday ???????? ???????Saturday ???????? ???????Sunday ?? #BarçaGranada???? Camp Nou | ? 9pm CET pic.twitter.com/279j3ln4V4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 13, 2020

Dabei kommt dieses Theater just nach einem der besten Saisonspiele Barças. Bis zum 2:2-Ausgleich in der 81. Minute dominierte der spanische Meister Gegner Atlético nach Belieben, zweimal wurde ein Treffer vom VAR aberkannt, beide Male waren es hauchdünne Entscheidungen. Doch folgte halt wie so oft der unerklärliche Einbruch, worauf Valverde keine Antwort fand. Es ist diese Passivität, gepaart mit einer Spielweise, die sich immer mehr vom typischen Barça-Stil abhebt, die den Basken bei den Fans so unbeliebt, ja fast schon verhasst macht. So dauerte es am Montagmorgen nicht lange, und schon spotteten User in Fan-Foren: «Valverde schafft es nicht mal, auf eine solche Demütigung zu reagieren.»

Ob Valverde am Sonntag beim Heimspiel gegen Granada noch auf der Trainerbank sitzt, ist völlig offen. Am Montagnachmittag soll eine weitere Vorstandssitzung stattfinden. Dabei dürfte Präsident Bartomeu gerügt werden, dessen Vorgehen nicht alle in der Vereinsführung begeistert haben soll, das wichtigste Traktandum sei aber: Wie weiter mit Valverde? Eine Frage, die vielleicht besser vor der Dubai-Reise geklärt worden wäre.

