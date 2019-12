Jetzt ist der Rassismus auf der Titelseite angekommen

Der «Corriere dello Sport» kam auf diese Idee, in Anlehnung auf den Kaufrausch-Tag aus den USA, an dem vor einer Woche die Läden gestürmt wurden. Der Corriere ist eine Sportzeitung aus Rom, neben der «Gazzetta dello Sport» aus Mailand die renommierteste Italiens. Nun hat er Probleme, der Skandal macht seine Runde. Zwei Clubs greifen sogar zum Hausverbot. Die AC Milan und die AS Roma lassen am gleichen Tag verlauten, Journalisten des «Corriere dello Sport» nicht mehr auf ihr Trainingsgelände zu lassen. Spieler dieser Teams geben der Zeitung keine Interviews. Zumindest bis Januar.

Der Chefredaktor Ivan Zazzaroni antwortet darauf mit einem kurzen Statement, in dem er sich zuerst einmal über die Gesellschaft aufregt. Armeen rechtschaffender Menschen seien ins Netz gestürmt, sagt er. Die Schlagzeile «Black Friday», eine unschuldige, sei missverstanden und in Gift verwandelt worden. Lukaku selbst versteht sie als dümmste Überschrift, die er in seiner Karriere gelesen habe. Gerade er, seit Sommer in Italien, ist in dieser Saison schon oft Ziel rassistischer Bemerkungen gewesen, ist damit aber nicht alleine. In der Bildstrecke oben finden Sie einen Rückblick.

Die Serie A befand sich in den letzten Jahren im Aufschwung. Namen wie Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, oder auch Lukaku polierten die lange etwas verstaubte Liga wieder auf, sogar das Meisterrennen ist in dieser Saison völlig offen. In anderen Bereichen aber hinkt sie hinterher.