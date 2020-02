Jetzt droht das Milliardenkonstrukt Man City zusammenzubrechen

Die Geldstrafe dürfte dem Club dabei wohl herzlich egal sein. Haupteigner der Skyblues ist schliesslich Scheich Mansour bin Zayed al-Nahyan, Halbbruder des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Chalifa bin Zayid al-Nahyan. Nicht egal dürfte dem Club wohl hingegen der Ausschluss aus der Königsklasse sein. Dieser schmerzt. Schliesslich jagt City den Henkelpott seit Jahren, dafür investierten sie beim Golfstaat schon über eine Milliarde Euro – allein für Transferausgaben.

Nettoverlust von fast einer halben Milliarde Pfund

Dass es zu Ermittlungen und nun zur Verurteilung durch die Uefa kam, war den Veröffentlichungen der Plattform Football Leaks zu verdanken. So hatte die Uefa Ermittlungen gegen den Premier-League-Club aufgenommen, als der «Spiegel» im November 2018 geleakte E-Mails und Dokumente von City-Offiziellen veröffentlichte. Aus diesen ging hervor, dass Citys Eigentümer das jährliche Sponsoring in Höhe von 81,2 Millionen Euro offenbar zu grossen Teilen selbst finanziert hatte. Anders als angegeben kamen von den Sponsorengeldern wohl nur knapp 10 Millionen Euro tatsächlich von Mansours Fluglinie Etihad (dem eigentlichen Sponsor).

Heisst: City hat augenscheinlich die Finanzkontrolleure getäuscht. Hinzu kommt, dass der Club viel mehr Geld ausgegeben hat, als die Uefa-Regeln erlaubten. Das Financial Fair Play verpflichtet die Vereine nämlich dazu, ihre Bilanzen im Gleichgewicht zu halten und sich nicht zu hoch zu verschulden. Dass das nicht passiert ist, bestreitet City freilich. Der Club betont stets die Tat­sache, dass er in den letzten drei Jahren einen Net­to­ge­winn von 32,2 Mil­lionen Pfund ein­ge­fahren hat. Dass in den fünf Saisons davor der Nettoverlust aber fast eine halbe Milliarde Pfund betrug und der Kauf des Vereins mehr als 200 Millionen Pfund gekostet hatte, kehrt City unter den Teppich.

Was machen die Man City-Spieler jetzt? (Bild: Keystone)

Sheffield United in die Champions League?

Bleibt das Urteil bestehen, wird es Manchester City vermutlich um einen dreistelligen Millionenbetrag an Champions-League-Prämien, TV-Einnahmen und Umsatz aus Ticketverkäufen bringen. Und nicht nur das. Die Strafen hätten wohl auch drastische Auswirkungen auf die wichtigsten Angestellten im Verein. Wenn man Weltstars wie Leroy Sané, Kevin de Bruyne oder Raheem Sterling keine Zukunft aufzeigen kann, in der er europäisch spielt, ist es wohl utopisch solche Spieler zu halten. Auch Pep Guardiola würde wohl nicht bleiben. Schliesslich hält sich seit geraumer Zeit das Gerücht eines Flirts zwischen dem Star-Trainer und Juventus Turin. Juve-Präsident Andrea Agnelli soll seinen Wunschtrainer «um jeden Preis» in die Serie A locken wollen.

Das Urteil hätte aber nicht nur Auswirkungen für City. Auch die Premier League wäre betroffen. Darf City nächste Saison nicht Champions League spielen, geht der Startplatz an den fünftplatzierten der Liga, momentan an Sheffield United also. Das bestätigt ein Sprecher der Premier League. Die spanische «Marca» schreibt zudem, dass City Punkte abgezogen werden könnten.