«Jemand ohne Hirn würde ja auch nichts bringen»

An diesem Freitag redete Uli Hoeness davon, wie gut er schlafe («Sieben Stunden, bis ich dann auf die Toilette muss.»), wie glücklich seine Frau sei («Hat bis gestern nicht geglaubt, dass ich wirklich gehe.»), wie froh er darüber sei, dass «mein Freund» Herbert Hainer nun seine Posten beim FC Bayern übernehme, wie «kräftig» der Club sei und dass er durch das «grosse Tor» gehe.

«Dieser Verein ist in einem Topzustand»

Hoeness erzählte das übrigens in einem abbezahlten Stadion, während er auf Rekordumsatz und Rekordgewinne verweisen konnte. Vieles deutete tatsächlich darauf hin, dass Hoeness mit seinem Abschied als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern so zufrieden war, wie man es nur sein konnte.

Hoeness sagte, Hauptgrund für seinen Rückzug sei seine Familie gewesen. Auch die Jahreshauptversammlung im vergangenen Jahr, bei der es deutliche Kritik an ihm gab, sei ein Punkt gewesen, aber nicht der ausschlaggebende. Er wollte den Club immer in einem guten Zustand hinterlassen – nun sei alles geregelt. «Dieser Verein ruht in sich selbst und ist in einem Topzustand», sagte Hoeness.

Hoeness schwärmt von Herbert Hainer ...

Ausdrücklich kein Grund seien die vom Bayern-Aufsichtsratsmitglied Edmund Stoiber benannten «Zwistigkeiten» mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gewesen. Die würde es seit Jahren geben, er halte unterschiedliche Meinungen auf dem Level auch für entscheidend. Hoeness bestätigte aber erstmals offiziell, dass es in der Trainerfrage Streit zwischen ihm und Rummenigge gab. Hoeness bevorzugte Kovac, Rummenigge soll für Thomas Tuchel votiert haben.

Hoeness schwärmte von seinem designierten Nachfolger Herbert Hainer, «der für diese Position perfekt geschaffen ist. Er ist ein Mann des Sports und ein Mann der Wirtschaft. Wer Adidas führen kann, der kann auch den FC Bayern führen», sagte Hoeness. «Ich habe das Gefühl, dass ich den FC Bayern in gute Hände übergebe.» Hainer sei mit seinen 65 Jahren nach der «heutigen Genetik» auch noch relativ jung.