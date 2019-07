«In Algerien ist es wie bei Constantin»

Was den «Fennecs» fehlt, den Wüstenfüchsen, ist Kontinuität. Das ist im Fussball das grundsätzliche Problem aller afrikanischen Länder, die an Korruption kranken, an fehlender Infrastruktur und Ausbildung, die vielleicht einmal einen Monat lang all ihre Kräfte mobilisieren können, aber eben nicht jedes Jahr, jedes Turnier. So berichtet das Geiger. «Aber wenn die afrikanischen Spieler in Europa ausgebildet werden, können sie sehr stark sein.»

Zinédine Zidane, aufgewachsen in Marseille, ist eigentlich ­Algerier und das Paradebeispiel dafür, wie sehr Frankreich und sein Fussball von der Kolonialgeschichte der Grande Nation profitiert haben. Kylian Mbappé hat eine algerische Mutter (und einen kamerunischen Vater), wurde aber vor einem Jahr Weltmeister mit Frankreich.

Mahrez’ Moment

Algeriens Star im Moment heisst Riyad Mahrez. Er hat die typische Biografie eines Einwandererkindes, sein Vater ist Algerier, seine Mutter Marokkanerin. Gross geworden ist er im nördlichen Paris, in einer Plattenbausiedlung in Sarcelles. Mahrez war ein strahlender Held, als Leicester 2016 die Premier League gewann. Vor einem Jahr wechselte er für 75 Millionen Franken von Leicester zu Manchester City. Hier verdient er eine Viertelmillion, in der Woche.

Mahrez blieb bei diesem ­Afrika-Cup lange recht diskret. Seinen grössten Moment hatte er im Halbfinal. Die 95. Minute lief, es stand 1:1, als er sich zu einem Freistoss aufmachte und ihn verwertete. «Ich habe meine Verantwortung übernommen», erzählte er später, «hamdoullah, Gott sei Dank.»

Die nach Ägypten gereisten algerischen Journalisten feierten mit. Das hatten sie schon nach dem Viertelfinal getan. Da empfingen sie die Spieler am Tag nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste, indem sie vor dem Training ein Spalier bildeten.

Die Annäherung zwischen Journalisten und Spielern hat nicht zuletzt mit Djamel ­Belmadi zu tun. Als Trainer hat er es ­geschafft, die beiden Parteien ­einander anzunähern. Ihm ist es zudem auch gelungen, die Spieler, die im eigenen Land aufgewachsen sind, mit jenen zu vereinen, die im Ausland geboren worden sind. In Algerien ist das offensichtlich ein bedeutendes Problem.

Belmadi ist einer wie Mahrez, geboren im Grossraum Paris als Einwandererkind. Einer seiner Jugendfreunde kam aus Senegal, er hiess Aliou Cissé, ­wurde wie er Nationalspieler und ist heute Abend sein Gegenspieler. Er coacht die «Löwen der ­Teranga».

«Algerien und Senegal sind grosse Nationen», sagt Alain Geiger. Aber seine Sympathien sind einseitig verteilt: «Ich habe eine Schwäche für Algerien.»