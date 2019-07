Hoeness bei den Bayern: Das Ende einer Ära

Diese Jungs haben bei den öffentlichen Auftritten (eine unglückliche Niederlage gegen den FC Arsenal und Siege gegen Real Madrid und Mailand) die Debatten um die Kaderplanung ein bisschen beruhigt, Kovac sagt deshalb: «Wir sind nicht nur zufrieden, wir sind ausserordentlich zufrieden.»

Aber natürlich: Was wäre der FC Bayern, der früher immer wieder mal «FC Hollywood» genannt worden ist, wenn er nicht für ein paar Hollywood-Dramen sorgen würde? Es gab schon in Los Angeles inmitten all der offen zur Schau gestellten Harmonie eine gewissen Grundunruhe zu bestaunen, die mit dem Gerede um den Transfermarkt zusammenzuhängen schien. Nun sieht es eher so aus, als habe das weniger mit der Zusammenstellung des sportlichen Kaders zu tun gehabt als vielmehr damit, wie sich der komplette Verein künftig aufzustellen gedenkt.

Auf der USA-Reise gab es keine Anzeichen für einen Hoeness-Rückzug

Es gibt da diesen Bericht der Bild-Zeitung, demzufolge Uli Hoeness nach 40 Jahren in der Klubführung im November nicht mehr zur Wiederwahl als Präsident antreten, auch seinen Posten als Aufsichtsratschef demnach aufgeben will. Der Verein selbst hat den Bericht bislang nicht kommentiert, auch Niko Kovac wollte unter Verweis auf die nicht-offizielle Quellenlage keinen Kommentar abgeben. Spieler David Alaba sagte nach der Partie gegen Mailand laut Sport-Bild: «Im ersten Moment war das ein Schock, ich war auf so etwas nicht vorbereitet.»

Auch wenn wir uns hier alle freuen, finde ich es wichtig nochmal ausdrücklich zu sagen, dass Uli #Hoeness einer der wichtigsten wenn nicht sogar der wichtigste Mann in der Geschichte des #FCBayern ist. Ja, die letzten Jahre waren oft unschön, aber die Jahre davor, waren dafür umso pic.twitter.com/AHI0zmqmzD — Christopher (@FCBayern_CK) July 23, 2019

Es sei «schwierig», sich den FC Bayern ohne ihn vorzustellen. Joshua Kimmich ergänzte: «Ich habe die Bombe noch nicht einschlagen hören. Wann hört er auf?» Er kenne «den FC Bayern eigentlich nur mit Uli Hoeness. Ich weiss nicht, ob es ein Fakt ist oder nur ein Gerücht. Ich kann es mir gar nicht vorstellen.»

Wenn #Hoeness die gleiche Konsequenz bei seinem Abtritt an den Tag legt, wie bei den Transferankündigungen, dann ist er noch Präsident, wenn Kimmich seine Karriere beendet.#AUFEIGENEGEFAHR — FUMS (@fums_magazin) July 23, 2019

Es hat auch auf der USA-Reise keine Anzeichen für einen Rückzug von Hoeness gegeben, auch wenn zahlreiche Fans gefragt haben, warum der Präsident denn nicht mitgeflogen sei. Es gab dann auch diese kleinen Sticheleien von Rummenigge gegen Kovac. «Seine erste Saison war nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber lehrreich», sagte er zum Beispiel über den Trainer, den er ja für einen Hoeness-Trainer hält, und er lobte explizit Kovac' neuen Assistenten: «Ein wichtiger Neuzugang ist Hansi Flick, er wird eine grosse Hilfe für Niko.»