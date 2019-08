Heute schliesst sich für YB gegen Roter Stern ein Kreis

Der Coup in Istanbul

Sechs Jahre später hatten die Young Boys mal wieder eine Finalissima gegen Basel verloren – und standen unmittelbar vor einem Umsturz in der Chefetage, der sie nach dem Rauswurf von CEO Stefan Niedermaier um Jahre zurückwarf. Das war Anfang August 2010 noch ein paar Tage entfernt, als YB nach einem 2:2 zu Hause gegen Fenerbahçe in Istanbul dank eines Tores von Henri Bienvenu 1:0 siegte.

Im Playoff gegen Tottenham lagen die Young Boys nach 25 Minuten sensationell 3:0 vorn, sie vergaben weitere erstklassige Chancen – und gewannen 3:2. Das war viel zu wenig, im Flankenregen an der White Hart Lane gingen sie in London brutal und mit 0:4 unter. Später erreichten sie in der Europa League immerhin den Sechzehntelfinal, in dem Zenit St. Petersburg Endstation bedeutete (2:1, 0:2).

Seit 2015 ist YB stets in der Qualifikation zur Königsklasse dabei. Vor vier Jahren musste Trainer Uli Forte nach dem Scheitern gegen Monaco (1:3, 0:4) in der 3. Runde gehen, wobei die Young Boys im Hinspiel in Bern unter ihrer Leistung geschlagen wurden. 2016 gewann YB nach einem 0:2 bei Schachtar Donezk im Heimspiel 2:0 und das Elf­meterschiessen, ehe es gegen Gladbach ein unglückliches 1:3 im Stade de Suisse und ein krachendes 1:6 auswärts absetzte. Nie war im sieben Jahre zuvor eingeführten Playoff ein Duell deutlicher ausgegangen.

Stark gegen Ukrainer

Dennoch: YB näherte sich der Champions League. Das ging 2017 weiter. Gegen Dynamo Kiew gelang wie ein Jahr zuvor erneut ein spektakulärer Coup gegen einen ukrainischen Topclub nach Auswärtsniederlage. Das 1:3 drehte YB in extremis und siegte 2:0, Youngster Jordan Lotomba schoss den zweiten Treffer kurz vor Spielende. Gegen ZSKA Moskau fehlte es im Playoff vor allem in Bern auch am Glück, ein Slapstickeigentor von Kasim Nuhu besiegelte die 0:1-Niederlage, in Moskau waren die Young Boys beim 0:2 klar zu harmlos.

Und dann, schliesslich und endlich, klappte es 2018 gegen Dinamo Zagreb: 1:1 in Bern, 2:1 auswärts, Traumgruppe mit Juventus (2:1, 0:3), Manchester United (0:3, 0:1) und Valencia (1:1,1:3). Heute also schliesst sich gegen Roter Stern ein Kreis. Es gilt für YB dabei, eine unschöne Bilanz zu verbessern: In sechs Anläufen (13 Gegentore!) gelang es in der Champions-League-Qualifikation nie, zu Hause im Hinspiel zu null zu spielen.