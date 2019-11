Hat der Arsenal-Boss mit Xhaka abgeschlossen?

In den drei Spielen seit dem folgenschweren Vorfall hat der Schweizer Nationalspieler nicht mehr für seinen Club gespielt. Auch auf eigenen Wunsch. «Er sagte mir, dass er sich nicht gut genug fühle, um zu spielen», erklärte Emery am Freitag. Deshalb wird Xhaka auch fehlen, wenn Arsenal am Samstag in der Premier League bei Leicester City antritt.

Nach diesem Match folgt die Nationalmannschaftspause. Xhaka reist nach Zürich, wo sich das Team ab Montag auf das Georgien-Spiel vom Freitag vorbereitet. Danach gehts zum abschliessenden Gruppenmatch nach Gibraltar. Wenn alles normal läuft, wird sich die Schweiz für die Euro 2020 qualifizieren. Und vielleicht ist bald darauf auch klar, wie es mit Xhaka im Club weitergeht. Emery sagt: «Ich muss mich auf die Spieler fokussieren, die mir zur Verfügung stehen. Nach der Nationalmannschaftspause werde ich dann wieder mit Xhaka reden.»