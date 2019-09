«Gut gekämpft, nichts gewonnen»

Captain Adrian Stucki bestätigt: «Das 0:1 war bitter.» Am Ende stand es nach 120 Minuten 0:4 gegen den FC Linth 04. Das Resultat täuscht indes. Die Spiezer Protagonisten waren sich einig – der Coup in Form des erstmaligen Achtelfinal-Einzugs wäre möglich gewesen.

«90 Minuten agierten wir auf Augenhöhe, wir vermochten unser Potenzial abzurufen und kamen in dieser ausgeglichenen Partie zu Chancen. Gefühlt waren wir mit einem Bein schon im Achtelfinal», sagt Stucki.

Wenig fehlt zum Coup

Torhüter Simon hatte das Team vor einem frühen Rückstand bewahrt. Der 28-Jährige parierte nach acht Minuten einen Penalty. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren Paraden des Schlussmannes nötig. In dieser Phase dominierte der Erstligist aus dem Glarnerland den Berner Vertreter aus der 2. Liga interregional klar.

«Gegen einen Oberklassigen darf auch nicht erwartet werden, dass wir das Spiel bestimmen», meint Simon. Doch in der Schlussviertelstunde änderte sich das Bild. Nun kamen plötzlich die Spiezer zu Chancen. «Wir vermochten unsere Energiereserven anzuzapfen», erklärt Mittelfeldstratege Stucki das Aufbäumen.

Janis Ueltschi, Cyrill Baumann, Ivan Markovic und der eingewechselte Luka Stanisic scheiterten mit ihren Möglichkeiten nur knapp. «Der Lucky Punch wäre durchaus möglich gewesen», schildert Peter Kobel die Druckperiode seiner Equipe. Der Trainer hatte schon zuvor gespürt, dass sein Team «nah dran» war.

«Letztlich fehlte es uns vielleicht an Coolness und an Cleverness, um dieses eine Tor in der regulären Spielzeit zu erzielen.»Peter Kobel, Spiez-Trainer

«Der gehaltene Penalty, das Überstehen der Linther Druckphase nach der Pause; es gab viele kleine Dinge, die für uns sprachen. Aber letztlich fehlte es uns vielleicht an Coolness und an Cleverness, um dieses eine Tor in der regulären Spielzeit zu erzielen.»