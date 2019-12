Guardiola leistet sich herrlichen Versprecher

Eigentlich arbeitet Pep Guardiola schon seit mehr als drei Jahren bei Manchester City – im Kopf des Katalanen aber scheint dessen ehemaliger Club Bayern München noch einen festen Platz zu haben. Nach dem 4:1-Erfolg des englischen Fussballmeisters am Dienstagabend in Burnley sorgte der Star-Coach mit einem Versprecher für Erheiterung in der Pressekonferenz. Als er über Neuzugang Rodrigo sprach, sagte der 48-Jährige: «Ich denke, Bayern Mün... Bayern München?» und schlug sich mit der Hand auf die Stirn. «Bayern München, was zum Teufel? Ich weiss nicht, was ich da gedacht habe.»