Goalie-Knatsch bei Bayern vorprogrammiert?

Er ist bekannt für seinen Ehrgeiz, er will immer spielen, selbst in einem Testspiel räumt er nur ungern seinen Posten: Die Rede ist von Manuel Neuer, 33, Torhüter des FC Bayern München. Seit 2011 steht er im Tor des deutschen Rekordmeisters. In diesen achteinhalb hat er gerademal bei sechs Bundesligaspielen zugeschaut, obschon er im Kader stand.