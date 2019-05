Gedemütigt ins Schweigekloster

Der Trainer Hannes Wolf wird sich vermutlich nicht mehr mit in Ruhe zusammensetzen dürfen. Am Sonntag beendet sein am Aufstieg gescheiterter HSV gegen den Absteiger Duisburg eine bittere Saison. Für Wolfs mögliches Abschiedsspiel sind nahezu alle Tickets verkauft, weil man in Hamburg einmal dachte, dass man an diesem Tag den Aufstieg feiern würde. Das klappt aber nicht mehr. Mal sehen, ob das Stadion nun trotzdem voll wird.

Der HSV war mit dem Ziel in die Saison gegangen, von August 2019 an nicht mehr gegen zweitklassige Clubs spielen zu müssen, gegen Clubs wie beispielsweise den SC Paderborn. Ein Teil dieses Zieles könnte ironischerweise sogar erreicht werden, weil die Paderborner am Sonntag nur in Dresden gewinnen müssen, damit die HSV-Fans in der nächsten Zweitliga-Saison nicht mehr mit der Bimmelbahn durch Ostwestfalen tingeln müssen. Denn von diesem SC Paderborn sind die Hamburger überfahren worden: Das 1:4, das auch ein 1:8 hätte werden können, war die ultimative Demütigung eines Clubs, der dachte, mit 28 Millionen Euro Spielergehältern ­könne man geschmeidig durch die zweite Liga surfen.

Acht Spiele, drei Punkte

Dass die Mannschaft zu verkrampfen begann, als es in die entscheidende Phase der Saison ging, war offenbar kein Zufall, sondern Nervensache. Am 23. Februar war der HSV letztmals Tabellenführer, und am 10. März war er nach dem ­emotional bedeutsamen 4:0-Triumph auf St. Pauli immerhin noch Tabellenzweiter. Er hatte damals drei Punkte Vorsprung auf den ­Dritten Union Berlin, sieben ­Punkte Vorsprung auf den Vierten FC St. Pauli und zwölf Punkte Vorsprung auf den Siebten Paderborn. Seither haben die Hamburger aus acht Spielen drei Punkte geholt und zuletzt dreimal in Serie verloren mit addierten 1:9 Toren.

«Die Mannschaft war dem Druck nicht gewachsen», sagte Aaron Hunt als erfahrenster Spieler mit ein bisschen Abstand nach dem Abpfiff in Paderborn. Noch auf dem Spielfeld hatte er geschimpft: «Heute haben sich alle nur verpisst.» Hunt meinte damit, dass niemand Verantwortung übernehmen wollte und dass sich niemand so richtig gezeigt habe auf dem Platz. Er selbst war erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt worden, reihte sich aber nahtlos ein in die ausdruckslose Elf.

Und so spricht schon jetzt ­niemand mehr über das finale Saisonspiel gegen Duisburg, ­sondern längst über die nächste Saison. Dabei geht es um Personal­entscheidungen vor dem Hintergrund eines deutlich reduzierten Saisonetats. Das wird massive Veränderungen im überteuerten Kader erfordern. Alle haben am Sonntag den SC Paderborn mit seinem Trainer Steffen Baumgart und seinem Sportchef Markus Krösche gelobt. Krösche hätten die Hamburger vor einem Jahr selbst gern verpflichtet, Paderborn hat ihn aber nicht hergegeben. Ein bisschen so wie er werden es die Hamburger künftig trotzdem machen müssen. Das Motto der klammen Paderborner bei der Spielerverpflichtung lautet stets: «Not macht erfinderisch».