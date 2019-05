«GC in Geiselhaft der Chaoten»

Nach der Partie Luzern – GC, die beim Stand von 4:0 abgebrochen wird, steht GC offiziell noch nicht als Absteiger fest. Drei Dinge kann man aber vorwegnehmen: Forfait, Busse, Abstieg.

Wie in Sitten am 16. März provozierten hirnrissige GC-Chaoten einen Spielabbruch, diesmal nach 71 Minuten. Die Fans warfen in diesem Fall keine Fackeln und Petarden aufs Spielfeld. Aber eine Gruppe schwarz gekleideter blauweisser Fans verschaffte sich auf der Seite den Zugang zum Spielfeld. Sie bauten sich bedrohlich auf – und sie verlangten von ihren eigenen Spielern Ungeheuerliches.