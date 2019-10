Gavranovic-Wrestler zeigt keine Einsicht

Ahah the fuck is this penalty foul from Shakhtar’s Pyatov, this must be one of most idiotic penalty foul ever made ???? pic.twitter.com/hbYjssQmQM — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 22, 2019

Die Aktion von Schachtar-Torhüter Andrij Pjatow kann Mario Gavranovic am Tag danach nicht nachvollziehen. «Ich stehe bei Eckbällen immer bei den Torhütern», sagt Gavranovic, «aber so etwas ist mir noch nie passiert. Ich habe ihn weder gestossen noch bedrängt, plötzlich werde ich von hinten attackiert.» Für ihn war es ein glasklarer Penalty. Weniger Verständnis zeigt der Stürmer der Schweizer Nationalmannschaft für die Gelbe Karte, denn Pjatow habe kompromisslos eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen.

Die angesprochene Szene passierte nach einem Dinamo-Eckball in der 58. Minute. Schachtar-Keeper Andrij Pjatow riss den Schweizer Internationalen im Stile eines Wrestlers zu Boden. Der Ball war nicht einmal annähernd in der Nähe. Und auch sonst ging von Gavranovic, der sich vor dem Torhüter postierte, keine Aktion aus. Pjatow säbelte den Stürmer ohne Grund um. Um diese Ringer-Einlage zu beurteilen, brauchte es nicht einmal den Videobeweis. Sie war einfach nur dumm. Zudem riskierte Pjatow die Gesundheit des Schweizers. Der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu Lopez entschied umgehend auf Elfmeter. Der Goalie erhielt Gelb – nur Gelb muss man sagen.

Schachtar-Goalie offenbar ein Wiederholungstäter

In Zeiten mit VAR und geschätzt 100 Kameras rund um das Spielfeld sollten solch rüde Angriffe auf die Gesundheit der Spieler nicht ungestraft bleiben. Was sich Pjatow dabei dachte, bleibt wohl sein Geheimnis. Aber nimmt man folgenden Tweet für bare Münze, sei das nicht der erste Aussetzer des Schachtar-Keepers gewesen.

He has been giving away such penalties and pushing the ball into stupid positions for years. Don't understand how he's still being played time and time again. Lunin should be given his place. — Zach (@cityzenforlife) October 22, 2019

Wirklich sauer macht Gavranovic die Uneinsichtigkeit des Ukrainers. «Ich habe gehört und gelesen, dass er nach dem Spiel gesagt habe, man solle sich die Szene von Anfang an und auch in der Entstehung ansehen. Der Torhüter hat sich von mir gestört gefühlt», sagt Gavranovic aufgebracht. «Ich habe mir die Szene gut zwanzig Mal angesehen – und von Anfang an. Ich bin mir wirklich keiner Schuld bewusst, habe nichts Falsches gemacht. Ich kann das nicht verstehen.»