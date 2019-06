Fussballstar Mesut Özil heiratet – Erdogan ist Trauzeuge

Im Beisein des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hat der frühere deutsche Nationalspieler Mesut Özil am Freitag in Istanbul die ehemalige Miss Türkei, Amine Gülse, geheiratet. Der Konvoi des Präsidenten traf nach Angaben von AFP-Korrespondenten am Abend vor dem Nobelhotel am Bosporus ein, in dem die Hochzeit gefeiert wurde. Kurz darauf trat Erdogan als Trauzeuge für das junge Paar auf.