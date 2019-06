Frauenfussball erhält eigene Ausstellung im Fifa-Museum

Es sind die bunten Farben der Trikots und hellen LED-Screens, welche die Besucher im Museum des Internationalen Fussballverbands (Fifa) empfangen. Hinter einem schwarzen Vorhang und dunklen Gang liegt indes die neue Sonderausstellung, die sich dem Frauenfussball widmet. Es geht darum, das Momentum zu nutzen, das Momentum der Weltmeisterschaft der Frauen in Frankreich, welche am Freitag in Paris mit einem 4:0-Sieg der Gastgeberinnen gegen Südkorea feierlich eröffnet wurde.