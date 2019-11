1:5 – die Bayern kassieren eine Klatsche

Die Partie in Frankfurt begann alles andere als gut für die Bayern. Bereits nach 9 Minuten musste Jérôme Boateng vom Platz. Der Innenverteidiger wusste sich gegen Frankfurt-Stürmer Goncalo Paciencia nur per Notbremse zu helfen. Schiedsrichter Markus Schmidt entschied zuerst auf Penalty und Gelb gegen Boateng. Doch der VAR stellte diesen Entscheid auf den Kopf. So gab Schmidt Rot und Freistoss. Dieser brachte nichts ein, aber in der Folge war die Eintracht gefährlicher.

Die Frankfurter nutzten die Überzahl und gingen in der 25. und 33. Minute dank Treffern von Filip Kostic und des Schweizer Nationalspielers Djibril Sow 2:0 in Führung.

Doch wer, wenn nicht Stürmer Robert Lewandowski sollte die Hoffnung in der 37. Minute zurückbringen? Der Pole traf in zehn Bundesliga-Partien in Serie und baute seinen Rekord aus.

Nach der Pause kamen die Frankfurter noch besser in die Gänge. David Abraham (49.) und Martin Hinteregger (61.) stellten auf 4:1, es kündigte sich eine Klatsche für die Bayern an. Den Schlusspunkte setzte Paciencia mit dem 5:1 in der 85. Minute.