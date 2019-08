Flirten mit Fabian Lustenberger – die neue Podcast-Folge

Auch sonst muss der Verband einiges einstecken. Wenn es etwa um Sinn und Unsinn des Schweizer Cups geht. Und schliesslich freut sich Fabian Ruch bereits auf seine Nächte auf dem Belgrader Partyboot, mit dem die Young Boys in Richtung Champions League segeln wollen.

