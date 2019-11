Fischers Berlin bezwingt Leader Gladbach

Dank der Treffer von Anthony Ujah (15. Minute) und Sebastian Andersson (90.+1) entfernt sich Union weiter von der Abstiegszone und stürzte wie schon gegen Borussia Dortmund, den SC Freiburg und Hertha BSC zuhause ein höher gehandeltes Team. Zudem feierte der Aufsteiger vor 22 012 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei den vierten Pflichtspielsieg in Serie – das gab es unter Trainer Urs Fischer noch nie.

Die Partie war kurz vor Ende unterbrochen, als vor dem Gästeblock mehrere Anhänger über den Zaun kletterten. Auch auf Intervention von Lars Stindl entfernten sie sich aber wieder von der Bande am Spielfeldrand.

Mehmedi gewinnt Schweizer Duell gegen Sow

Der VfL Wolfsburg hat seine Auswärtsserie bei Lieblingsgegner Eintracht Frankfurt mit einem 2:0 (1:0) ausgebaut. Für den Führungstreffer sorgte vor 50 700 Zuschauer der Niederländer Wout Weghorst (19. Minute). Dem zweiten Treffer für die Gäste durch Joao Victor (65.) ging ein grober Fehler von Eintracht-Torwart Felix Wiedwald voraus.

Während die Wolfsburger, bei denen Admir Mehmedi in der Pause ausgewechselt wurde, nach vier verlorenen Pflichtspielen wieder in die Erfolgsspur zurückkehrten, mussten die schwachen Frankfurter, bei denen Djibril Sow durchspielte und in der 40. Minute Gelb sah, die erste Heimniederlage in dieser Saison hinnehmen.

Ausgerechnet der Lieblingsgegner Schalke 04 hat die Probleme von Werder Bremen weiter verschärft. Durch Tore von Amine Harit (43. Minute) und Benito Raman (53. Minute) gewann die Mannschaft von Trainer David Wagner im Weser-Stadion verdient mit 2:1 (1:0). Der Bremer Anschlusstreffer gelang Yuya Osako erst in der 80. Minute. Für Werder war es bereits das achte Spiel ohne Sieg.

Bundesliga, 12. Runde

Union Berlin - Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0).

22'012 Zuschauer.

Tore: 15. Ujah 1:0. 91. Andersson 2:0.

Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Zakaria, Elvedi (bis 61.) und Embolo (ab 78.).

Werder Bremen - Schalke 04 1:2 (0:1).

42'100 Zuschauer.

Tore: 43. Harit 0:1. 53. Raman 0:2. 80. Osako 1:2.

Bemerkungen: Bremen ohne Lang (Ersatz).

Fortuna Düsseldorf - Bayern München 0:4 (0:3).

53'000 Zuschauer.

Tore:11. Pavard 0:1. 27. Tolisso 0:2. 34. Gnabry 0:3. 70. Coutinho 0:4.

Eintracht Frankfurt - Wolfsburg 0:2 (0:1).

50'700 Zuschauer.

Tore: 19. Weghorst 0:1. 66. Victor 0:2.

Bemerkungen: Frankfurt mit Sow (verwarnt), ohne Fernandes (gesperrt). Wolfsburg mit Mehmedi (bis 46.) und Steffen (ab 77.), ohne Mbabu (Ersatz). 45. Gelb-Rote Karte gegen Tisserand (Wolfsburg).

Bayer Leverkusen - Freiburg 1:1 (1:1).

29'032 Zuschauer.

Tore: 5. Höler 0:1. 36. Diaby 1:1.

Dritte Halbzeit – der Tamedia Fussball-Podcast



Die Sendung ist zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts oder direkt hier: