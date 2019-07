Fehlentscheid bei der VAR-Präsentation

Der VAR mag also in die Schweiz kommen. Aber die Diskussionen über Schiedsrichter-Pfiffe werden nicht verschwinden. «Dabei dachten das viele, als der VAR nach Deutschland kam», sagt Hellmut Krug, der dabei war, als die Bundesliga den Video-Beweis einführte: «Und dann haben sich alle gewundert.» In Deutschland hat der VAR für viel Polemik gesorgt. In der Schweiz soll Krug als Projektleiter für mehr Ruhe sorgen. Aber er bremst die Erwartungen: «Die VAR müssen sich erst an ihre Aufgabe gewöhnen. Wir tasten uns heran.»