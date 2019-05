FCB soll 21 Millionen Franken sparen

Transfereinnahmen in der Höhe von 51,7 Millionen Franken waren zu wenig. So viel Geld hat der FC Basel im 2018 durch die Abgänge von Akanji, Elyounoussi, Vaclik, Lang und Steffen verdient. Das allein reichte jedoch nur deshalb zu einem positiven Jahresergebnis mit einem ausgewiesenen Gewinn von 1,7 Millionen Franken, weil in der Buchhaltung die letzten 13 von ehemals 22 Millionen Franken an Rückstellungen für Spieler-Ersatzbeschaffung von Gesetzes wegen aufgelöst werden mussten.