FC Thun: Lost in Translation

Achtung, Verletzungsgefahr

Das Spiel im Vorort Genfs wird das fünfte innert fünfzehn Tagen sein. Dazu kommt, dass Schneiders Auswahl seit Saisonstart durch etliche Ausfälle dezimiert ist, der Trainer nicht rotieren kann, wie er das gern möchte.

Die Zugänge Nias Hefti und Miguel Castroman beispielsweise, zwei der überzeugendsten Thuner in diesen Wochen, kamen in jedem Spiel von Beginn an zum Einsatz. Es ist nicht das Belastungsmanagement, das der Club für sie vorgesehen hatte. Die Offensivkräfte sind aus der Challenge League einen anderen Rhythmus gewohnt, die Verletzungsgefahr dementsprechend höher.

Entscheidender als die müden Beine könnte am Sonntag aber die Frische im Kopf sein. Von der russischen Millionenmetropole und der Otkrytije-Arena, in der vor rund 33'000 Zuschauern eine Ambiance herrschte, die kaum ein Thuner schon erlebt hatte, in die Niederungen des Amateurfussballs: Die Umstellung dürfte schwer werden. Wobei Trainer Schneider das anders sieht. Er sagt: «Solche Spiele wie am Sonntag sind eher unsere Welt. Ich erwarte eine tadellose Einstellung.»

So könnte Thun spielen: Hirzel; Kablan, Gelmi, Rodrigues, Joss; Vasic, Fatkic, Stillhart, Salanovic; Munsy (Rapp), Hunziker. – Thun ohne Hediger, Bigler, Ziswiler, Karlen, (verletzt), Righetti (krank). – Fraglich: Munsy, Chihadeh, Tosetti.