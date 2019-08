FC Thun: Applaus für den tapferen Verlierer

Es ist ein Ergebnis, das täuschen kann. Weil die Thuner über die zwei Partien nicht schlechter als ihr prominenter Gegner sind. Aber fehleranfälliger und weniger effizient. Simone Rapp scheitert in der ersten wie zweiten Halbzeit allein vor Spartaks Goalietalent Aleksandr Maksimenko. Und in der Defensive verteilen die Oberländer wie vor Wochenfrist Geschenke, erneut ist es ihr Goalie Guillaume Faivre, der sich als besonders grosszügig erweist.

In der 52. Minute kann er einen harmlosen Schuss von André Schürrle nicht festhalten, der Argentinier Ezequiel Ponce sagt Danke und trifft zum 1:1. «Wir machten es dem Gegner in der Defensive zu leicht», sagt Rechtsverteidiger Stefan Glarner. Und Rapp meint, als Stürmer wäre es sein Job gewesen, aus solchen Chancen Treffer zu machen.

Es ist eine gewohnt selbstkritische Analyse der Thuner Protagonisten. Der Stolz, trotz langer Absenzenliste Spartak gefordert zu haben, kommt nur in Ansätzen zum Vorschein. Trainer Marc Schneider sagt: «Wie wir aufgetreten sind, gibt mir ein gutes Gefühl für die Saison.» Als er die Medienkonferenz beendet hat, gibt es Applaus von den rund fünfzig russischen Journalisten.

Schürrle und die Latte

Im Vorfeld war bei den einheimischen Medien die Frage gewesen, wie Spartak dieses Spiel angehen würde. Am Montag steht das Derby gegen ZSKA an. Dazu muss man wissen, dass die Farben der Moskauer Verkehrsbetriebe auch die von ZSKA sind: Rot und Blau. Was Unmut auslöste, als Spartak 2014 sein neues Stadion samt Metrostation in Betrieb genommen hatte. Nach Protesten willigte die Behörden ein, dass Signete und Markierungen an der Spartak-Station rot-weiss sein dürfen, jene des Rekordmeisters.

Als das Spiel dann beginnt, lässt Trainer Oleg Kononow seiner Ankündigung, nur auf die Partie gegen Thun fokussiert zu sein, Taten folgen. Er nimmt im Vergleich zum Hinspiel zwei Änderungen vor.

Eine davon ist der deutsche Weltmeister Schürrle, der ins offensive Mittelfeld rückt. Seine vorerst auffälligste Szene hat er, als er nach 14 Minuten mit einem strammen Schuss via die Finger von Thuns Goalie Guillaume Faivre an die Latte trifft.

Schneider hat da den Gedanken, dass es ein spezieller Abend werden könnte, wie er später erzählen wird. «Solches Glück braucht es für einen Coup.» Hinter seinem Team liegt ein Start nach Mass: Glarner erzielte auf Vorlage von Rapp aus kurzer Distanz das 1:0, just in einer Phase, in der es im Stadion erstmals richtig laut geworden war.