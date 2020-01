FC Bayern sagt Leipzig den Kampf an

Nach vier Spielen ohne Niederlage blieb Klinsmann auch zum ersten Rückrundenspiel bei seiner Sicherheits-Taktik: «Wenn du hinten drin sitzt, ist Schönspielerei nicht angesagt», bemerkte der Hertha-Coach, der rechtzeitig vor der Partie gegen seinen Ex-Club seine Trainerlizenz verlängert bekam. Die Gastgeber stellten eine massiven Defensivblock, machten vor allem die Mitte dicht. Das funktionierte aber nur eine Halbzeit, danach vermochten die Berliner den Bayern nichts mehr entgegenzusetzen.

Bayerns-Neuvorstand Oliver Kahn sah zu

Die Bayern, die durch zahlreiche Verletzungsausfälle und die Gelb-Sperre von Joshua Kimmich auch zum Start der zweiten Halbserie personell gehandicapt waren, hätten das Spiel schon nach 25 Minuten in ihre Richtung lenken können. Ihr Torjäger Robert Lewandowski, nur 29 Tage nach einem Eingriff an seiner linken Leiste schon wieder in der Startaufstellung, setzte sich gegen Dedryck Boyata durch, platzierte den Ball aber wenige Zentimeter am langen Eck des Berliner Tores vorbei.

Bayerns-Neuvorstand Oliver Kahn und Bundestrainer Joachim Löw sahen als Tribünengäste zunächst eine Vielzahl von Angriffsversuchen der Gäste, die nichts einbrachten. Auf der anderen Seite versandeten die durchaus gut anzusehenden Konterattacken des Hauptstadtclubs meist wegen einer zu hohen Fehlerquote in der finalen Phase. Davie Selke brachte bei einem Kopfball nach Vorbereitung des wiedererstarkten Marvin Plattenhardt freistehend keinen Druck auf den Ball (21.). Der agile Vladimir Darida verpasste eine Plattenhardt-Eingabe knapp (26.).

Hertha brach ein

Bayerns Überlegenheit nach Wiederanpfiff wurde noch grösser, Hertha schaffte keinerlei Entlastung mehr. Zunächst klärte noch Jordan Torunarigha nach einem Kopfball von Perisic, denn köpfte Boyata einen Scharfschuss des Kroaten kurz vor der Torlinie weg. Doch als wieder Perisic eine Eingabe von Leon Goretzka per Kopf auf Müller legte, liess sich der Ex-Nationalspieler die Gelegenheit aus sechs Metern nicht entgehen.

Danach ging es Schlag auf Schlag: Lewandowski wurde zunächst ein Treffer wegen Torwartbehinderung aberkannt. Dann setzte der Pole einen von Lukas Klünter an Goretzka verursachten Elfmeter zu seinem 20. Liga-Saisontreffer ins Netz. Thiago und Perisic machten schliesslich den klaren Sieg perfekt.

Hertha Berlin - Bayern München 0:4 (0:0) Tore: 60. Müller 0:1. 73. Lewandowski (P) 0:2. 76. Thiago 0:3. 84. Perisic 0:4.

Rangliste: 1. RB Leipzig 18/40. 2. Bayern München 18/36 3. Borussia Mönchengladbach 18/35. . 4. Borussia Dortmund 18/33. 5. Schalke 04 18/33. 6. SC Freiburg 18/29. 7. Bayer Leverkusen 17/28. 8. Hoffenheim 18/27. 9. Wolfsburg 18/24. 10. Augsburg 18/23. 11. Eintracht Frankfurt 18/21. 12. Union Berlin 18/20. 13. 1. FC Köln 18/20. 14. Hertha Berlin 18/19. 15. Mainz 05 18/18. 16. Werder Bremen 18/17. 17. Fortuna Düsseldorf 18/15. 18. Paderborn 17/12.