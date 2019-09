Es geht auch ohne Shaqiri

Die Vorzeichen für das Irland-Spiel werden sogar noch besser, betrachtet man nur die Schweizer Pflichtspiele. Also Partien in Qualifikationen oder an Endturnieren. Mit Shaqiri? Wurden knapp 56 Prozent der Spiele gewonnen und 26 Prozent verloren. Eine starke Statistik.

Die wird ohne Shaqiri aber noch viel beeindruckender: Sieben der zehn Pflichtspiele ohne Shaqiri haben die Schweizer gewonnen – oder: 70 Prozent. Nur eines ging verloren. Und das war an der WM 2010 gegen Chile, als Shaqiri sowieso noch nicht zu den Stammspielern zählte.