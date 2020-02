Er wollte etwas wieder gutmachen – jetzt heisst es: «Forte raus!»

Es war heiss und feucht und das Stadion leer, weil zum Saisonstart am 20. Juli 2019 gegen Stade Lausanne-Ouchy ein Geisterspiel anstand. Die Grasshoppers tauchten nach traumatischen Erlebnissen im zurückliegenden Frühjahr in eine ungewisse Zukunft ein. Nach dem Abstieg in die Challenge League musste die Mannschaft in Eile und Not zusammengeschustert werden. Trainer Uli Forte versprach trotzdem «Powerfussball».