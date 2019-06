Entlastet dieses Video Neymar?

In dem Video ist zu sehen, wie eine Frau einen Mann mehrfach schlägt. Er liegt auf einem Hotelbett und versucht, sie mit den Füssen abzuwehren. Er sagt: «Nein, schlag mich nicht.» Die Frau ruft: «Nein? Du wirst mich schlagen, oder? Wirst du mich schlagen?»

Das mutmassliche Opfer soll das Video nach Angaben seines Anwalts am Tag nach der angeblichen Vergewaltigung bei einem zweiten Treffen gedreht haben, um Beweise für das aggressive Verhalten von Neymar zu sammeln. Es ist völlig unklar, was vor und nach der Aufnahme in dem augenscheinlich wenig luxuriösen Hotelzimmer geschieht.

Video: Mutmassliches Opfer beschuldigt Neymar