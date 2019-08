Embolo trifft, Coutinho debütiert

Borussia Mönchengladbach setzte sich beim weiter punktlosen Tabellenletzten Mainz mit 3:1 durch und bescherte Marco Rose seinen ersten Bundesliga-Sieg als Trainer. Rose und Mainz-Trainer Sandro Schwarz wohnten einst gemeinsam in einer WG.

Auch der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo kam zu einer Premiere: Ihm glückte das erste Tor für seinen neuen Verein Gladbach, nach seiner Einwechslung zog er der Mainzer Abwehr davon und traf überlegen zum 3:1.

Wichtiger Sieg für #Gladbach, der erst durch die Qualitäten eines Einwechslers wie #Embolo möglich wurde. Das Ergebnis überdeckt zwar weiterhin Probleme (vor allem) im Offensivspiel, verschafft dem neuen Team aber Ruhe, um kontinuierlich an den Baustellen zu arbeiten. #M05BMG — BökelBlog (@TheKrtn) August 24, 2019

Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen sind auch nach dem 2. Spieltag ohne Punktverlust. Die Breisgauer siegten am Samstag beim Aufsteiger Paderborn mit 3:1 und rangieren hinter Tabellenführer Borussia Dortmund auf Platz zwei. Als erster Coach der Bundesliga-Historie erhielt Paderborns Steffen Baumgart wegen Meckerns eine Gelbe Karte. Die drittplatzierte Bayer-Elf setzte sich souverän mit 3:1 bei Fortuna Düsseldorf durch.

Spektakel in Hoffenheim

Turbulent ging es in Hoffenheim zu: Nach dem Bremer Führungstor durch Niclas Füllkrug (42.) drehten Emir Bicakcic (54.) und Ihlas Bebou (59.) innerhalb von fünf Minuten das Spiel. Doch Bremen schlug in Unterzahl zurück: Nach der Gelb-Roten Karte für Johannes Eggestein (72.) gelang Yuya Osako noch der Ausgleich (81.), ehe die TSG dank Pavel Kaderabek (87.) doch jubeln durfte.

Coutinho noch unauffällig

Beim Debüt von Philippe Coutinho hat der FC Bayern seinen ersten Saisonsieg geholt. Eine Woche nach dem 2:2 gegen Hertha zum Auftakt siegten die Münchner am Samstag beim FC Schalke dank Dreifach-Torschütze Robert Lewandowski 3:0. Die neue Liga-Attraktion Coutinho wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, vermochte jedoch noch keine Stricke zu zerreissen, genau so wie Ivan Perisic, der im zweiten Durchgang ebenso sein Saisondebüt für den Rekordmeister gab.

Ganz oben in der Tabelle bleibt Borussia Dortmund, der Vizemeister hatte schon am Freitag Aufsteiger Köln mit 3:1 niedergerungen.