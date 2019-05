Ein Tiefschlag vor dem Höhepunkt für den FC Thun

Den Cupfinal im Kopf?

Dass die Partie in Zürich keine sein könnte, gerade für den Kopf, das zeichnete sich ab. Einerseits war da dieses 1:0 am Samstag gegen Lugano, das den ersten Sieg nach elf Partien und, wichtiger, den fast sicheren Ligaerhalt bedeutete. Andererseits rückt der Cupfinal am Sonntag im Stade de Suisse gegen den FC Basel immer näher, diese übergrosse Spiel, das seit Wochen den ganzen Verein auf Trab hält und Energie absorbiert. Weil es einen Mehraufwand darstellt, wenn auch einen schönen, nicht nur für die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, auch für den eher kleinen Thuner Kader, der durch Verletzungen von Leistungsträgern zusätzlich ausgedünnt ist.

Die Niederlage in Luzern vier Tage nach dem Cuphalbfinal gegen denselben Gegner nahm Schneider mit seiner Aufstellung in Kauf, als er wichtigen Kräfte eine Pause gegönnt hatte. Als die Thuner eine Woche später gegen Xamax 0:2 verloren und Gefahr liefen, mit in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden, bündelten sie gegen Lugano noch einmal die Kräfte, mit Erfolg.

Schlimme sechs Minuten

Vor dem Match vom Mittwoch kündigte Schneider an, keine Rücksicht auf den Cupfinal nehmen zu wollen – schliesslich können die Thuner ja auch noch den dritten Platz erreichen, der, sofern sie es nicht schon mit einem Cupsieg schaffen, die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League bedeuten würde. Und tatsächlich: Bis auf Flügel Matteo Tosetti, der angeschlagen fehlt, vertraut Schneider auf dieselben Spieler wie beim 1:0 gegen Lugano.

Das wirkt. Sein Team beginnt engagiert. Es gewinnt mehr Zweikämpfe und kommt zu den besseren Chancen. Marvin Spielmann scheitert zweimal an FCZ-Goalie Yanick Brecher, Moreno Costanzo streift mit einem Schlenzer das Aussennetz.

Doch es braucht nur fürchterliche sechs Minuten, um das alles zunichtezumachen. Es ist ausgerechnet Captain Stefan Glarner, hinten rechts eigentlich solid und im Cupfinal gesperrt, dem nach einer halben Stunde ein verhängnisvoller Querschläger unterläuft. FCZ-Stürmer Assan Ceesay reagiert am schnellsten und vermag von Nicola Sutter nur noch mit einem Foul gestoppt zu werden. Benjamin Kololli verwandelt souverän. Es ist der Anfang vom Ende.