Ein Minisieg im Cup für die Young Boys

Einen Cup-Startgegner zu unterschätzen, diesen Vorwurf will bei den Young Boys niemand auf sich sitzen lassen, seit die Gelbschwarzen mehrfach an Unterklassigen gescheitert sind. Und so reiste das Team von Gerardo Seoane mit dem nötigen Respekt in die Genfer Peripherie auf die Fontenette zum Promotion-League-Aufsteiger. In dessen Reihen stehen mit Géoffrey Tréand, Sally Sarr oder Captain Matias Vitkeviez, dem früheren YB-Mann, verschiedene Kämpen, die einst in der Super League gespielt hatten.