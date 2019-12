Ein Hoch über Genf

Die Genfer sind die Neulinge der Liga, das schon. Und doch redet kaum jemand von einem Aufsteiger, weil Servette eben Servette ist, ein Club mit einer Geschichte aus ganz vielen Episoden, wunderbaren wie trostlosen. Servette ist siebzehnfacher Meister und siebenfacher Cupsieger, Servette ist aber auch schon finanziell kollabiert und in den Niederungen des Amateurfussballs verschwunden.

Präsidiales Lob für Geiger

Gegen Ende des Jahres 2019 präsentiert sich der Verein in guter Verfassung. Die Wolken haben sich verzogen, ein Hoch herrscht über Genf, und es soll dauerhaft bleiben. Das freundliche Klima hat viel mit Didier Fischer zu tun, einem lokalen Unternehmer, einem Weinliebhaber und leidenschaftlichen Segler. Der Präsident stieg vor viereinhalb Jahren ein, als Servette ein weiteres Mal der Ruin drohte. Und fand Lösungen. Konkret: Geldgeber. Zur grossen Stütze wird die Stiftung des verstorbenen Rolex-Gründers Hans Wilsdorf.

Nach dem nächsten Neustart 2015 in der Promotion League beträgt das Jahresbudget vier Millionen Franken, in der Super League sind es zwölf für die erste Mannschaft. Die Finanzierung ist mindestens für drei Jahre garantiert. Seit Sommer 2018 hat Alain Geiger als Coach das Sagen, ein Mann mit Vergangenheit bei Servette und einer Karriere, zu der auch 112 Länderspiele gehören. Er führt die Genfer zurück in die Erstklassigkeit und liefert «super Arbeit» ab, so formuliert es Präsident Fischer.

Geiger gefällt ihm mit seiner unaufgeregten und doch direkten Art. «Er verkörpert für mich den echten Walliser: aufrecht, authentisch, keiner, der irgendwelche Spielchen spielt», sagt Fischer und vergisst nicht zu erwähnen: «Stur kann er auch sein. Nur ist das kein Problem. Wenn wir miteinander diskutieren, weiss jeder von uns, woran er beim anderen ist.»

Servette hat nach YB auch den FC Basel besiegt, Servette kann im besten Fall auf Platz 4 überwintern. Das schürt Erwartungen. Geiger aber spricht unverändert vom primären Ziel, den Abstieg zu vermeiden. Nur: Er spürt auch, dass sich in der Region einiges bewegen lässt. Und er hat selber auch seinen Stil angepasst. Früher neigte er als Trainer zur Vorsicht. Inzwischen geht er Risiken ein, weil er sich sagt: «Du wirst eher gewinnen, wenn du etwas wagst. Und die Spieler dazu, die haben wir.» Einer von ihnen ist erst seit kurzem dabei, ist Südkoreaner und heisst Jung-bin Park. Der 25-Jährige debütierte am 23. November beim 2:0 gegen Basel – und begeisterte in seinem zweiten Einsatz beim 5:0 in Zürich mit drei Toren.