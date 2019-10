Ein Hand- und ein Gedankenspiel

Es muss nicht immer ganz so spektakulär sein. Noch vor drei Wochen, in dieser verrückten Partie gegen die Glasgow Rangers mit dem 2:1-Siegtreffer in einem filmreifen Finale, da rissen die Young Boys das Publikum förmlich von den Sitzen.

Das Spiel gegen Feyenoord Rotterdam nun klang vergleichsweise fast gemütlich aus, nach zwei frühen Toren mussten die Berner und konnten die Holländer in dieser dritten Runde der Europa League nicht mehr viel tun.

YB-Trainer Gerardo Seoane hatte für die Schlussphase mit einer Dreier- respektive Fünferkette defensive Stabilität angeordnet, das 2:0 – bei etwas spielfreudigeren Gegnern womöglich ein heikler Spielstand – geriet nicht mehr in Gefahr.