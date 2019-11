Ein Abend der Premieren

Kurz nach 22.30 Uhr steht die Schweizer Teilnahme an der Euro 2020 nach dem 6:1 in Gibraltar fest. Spieler und Staff freuen sich, ohne zu überborden, ins Zittern gekommen ist die Schweiz an diesem kühlen Montagabend nie.

Es ist unterhalb des berühmten Felsens von Gibraltar eine weitgehend trostlose Veranstaltung mit einem Hauch von Folklore. Denn da sind die Nationalspieler des Stadtstaates, die sich zwar mit allem wehren, was ihnen zur Verfügung steht, aber nie verbergen können, Amateure zu sein. Der Torhüter Dayle Coleing etwa ist nicht immer in der Lage, weite Abstösse selber auszuführen. Der hintere Oberschenkel zwickt. Vor ihm stehen zehn Feldspieler, die nach einem Probetraining bei jedem Schweizer Challenge-League-Club eine freundliche Absage erhalten würden.