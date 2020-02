Den Berner Sportclubs drohen massive Umsatzverluste Der Bundesrat hat bis am 15. März alle Grossveranstaltungen mit über 1000 Zuschauern verboten. Was bedeutet dies für die Berner Grossclubs? Dominic Wuillemin , Philipp Rindlisbacher , Marco Oppliger , Adrian Ruch

Der SC Bern wird zumindest am Freitagabend gegen Gottéron vor leeren Rängen spielen, was zu massiven Umsatzeinbussen führen wird. Foto: zvg

Finden die angesetzten Spiele statt?

Fussball: Die Liga und ihre Clubs führten am Freitagvormittag eine Telefonkonferenz durch. Der Entscheid: Sämtliche Partien von diesem Wochenende werden auf ein noch zu bestimmendes Datum verschoben. Am Freitagabend zog der Schweizer Fussballverband nach: Er verschiebt die Cupviertelfinals von nächster Woche. Davon ist auch die Partie der Young Boys vom 4. März in Luzern betroffen.