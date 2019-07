Diese neuen Regeln gelten in der Super League ab sofort

Eigentlich wollten sie ja alles viel einfacher machen, die Hüter über die weltweit gültigen Fussballregeln. Die Frage ist, ob es ihnen bei der neuen Handspielregel auch gelungen ist. An der WM der Frauen, die bereits nach neuen Regeln gespielt wurde, sah es nicht danach aus. Dort pfiffen die Schiedsrichterinnen zu Beginn so viele Hands­elfmeter, dass es schien, als könnten Stürmer künftig mit gezielten Schüssen an die Hände der Verteidiger billige Penaltys provozieren.