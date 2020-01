Diese Blamage ist eine Warnung für die Bayern

Der Kader minus eine erste, den Ansprüchen des FC Bayern München genügende Elf, das ergibt also: eine Mannschaft, die eine Mischung aus U23 und U19 gleicht. Übrig bleibt nach dieser Rechnung also eine Mannschaft, die selbst gegen einen Zweitligisten im Abstiegskampf «einen Ticken überfordert» war, so sah das Flick selbst.

Kritik von Kimmich

Den ersten und letzten Test des FC Bayern in der Vorbereitung auf die Rückrunde verlor das Team am Samstag 2:5 (1:1) beim 1. FC Nürnberg. Das Ergebnis interessierte schon wenige Minuten nach dem Abpfiff niemanden mehr im Münchner Reisetross. Es hatte sich keiner verletzt, das war ihnen wirklich das Wichtigste. Abgesehen davon hatte diese Partie dargelegt, wie angebracht die jüngsten Diskussionen im Klub waren. «Fakt ist», sagte Joshua Kimmich, «dass wir momentan schon dünn besetzt sind, was die Breite angeht.»

Geschlagen: Bayern-Goalie Sven Ulreich kassierte gegen Nürnberg Tor um Tor. Bild: Keystone/Daniel Karmann

Das 2:5 in Nürnberg bedeutet nicht das Ende der Münchner Titelhoffnungen, der Rückstand in der Liga auf Tabellenführer Leipzig beträgt weiterhin vier Punkte, aber dieses 2:5 in Nürnberg zeigte, was für ein weiter, zäher, verdammt schwieriger Gang diese Rückrunde für den FC Bayern werden könnte. Die aktuelle erste Elf, die zunächst in Nürnberg spielen durfte, war erkennbar müde und unkonzentriert nach dem Trainingslager in Doha sowie dem Rückflug am Freitag, «es war kein perfekter Auftritt von uns», gestand Kimmich.

Viele einfache Fehler

Die Münchner standen weit weg, nicht nur beim ersten Gegentor durch Michael Frey (22.), sondern überhaupt bei so manchem Konterversuch des Gastgebers. «Wir hatten zu viele einfache Fehler dabei, gerade im Spielaufbau», sagte Kimmich. Aber das war, zu einem nicht unwesentlichen Teil, eine Momentaufnahme der Müdigkeit und wohl auch der fehlenden Bereitschaft zu weiteren Minuten der körperlichen Qual. Was dagegen bleiben wird, sind die Diskussionen über den Kader.

Zum Rückrundenauftakt am nächsten Sonntag bei Hertha BSC kehrt zwar Thiago zurück, der in Nürnberg wegen der Geburt seines zweiten Kindes pausierte – er füllt aber nur die nächste Lücke, da Kimmich gelbgesperrt fehlen wird. Bei Robert Lewandowski, der kurz vor Weihnachten an der Leiste operiert worden war und in der vergangenen Woche in München trainiert hatte, «sieht es gut aus», sagte Flick. Sollte der Angreifer zurückkehren, hätte der Trainer immerhin eine etwas bewährtere Wechseloption auf der Bank sitzen. Und dann noch einige U19- und U23-Spieler sowie den treuen Ersatztorwart Ulreich. Das war es dann aber auch schon.