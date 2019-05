Die Wahl des neuen SFV-Präsidenten im Stream

Ein zweiter Wahlgang wird fällig, in dem das einfache Mehr entscheidend ist. Sollten in einem zweiten Wahlgang zwei Kandidaten gleich ­viele Stimmen erhalten, wird der neue Präsident per Los eruiert. Die drei Anwärter dürfen sich morgen noch einmal an die Delegierten wenden – sie erhalten je fünf Minuten ­Redezeit.

Bildstrecke: Diese Kandidaten buhlen um das Amt des SFV-Präsidenten