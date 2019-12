Der Portugiese trainierte United von Mai 2016 bis zu seiner Entlassung im Dezember 2018. Er gewann mit den Red Devils den Supercup, den Ligapokal und die Europa League. Der Portugiese war der dritte United-Manager nach dem Rücktritt von Sir Alex Ferguson, schnitt aber am Ende, trotz der Titel, kaum besser ab als die Vorgänger David Moyes und Louis van Gaal. Auch zerstritt er sich mit Grossverdienern wie Paul Pogba und Alexis Sanchez. Dennoch erwartet er Respekt bei seiner Rückkehr. «Auch wenn mir klar ist, dass die United-Fans genau das Gegenteil von dem wollen, was ich will», sagte er. Er wolle schliesslich das Tottenham gewinne. Und: «Manchester United ist fast ein Jahr her. Ich bin Tottenham.»

"Tomorrow I go back as the coach of the team that is going to try to beat Manchester United."Jose addresses the media ahead of his return to Old Trafford.???? Full press conference. ????#THFC ? #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 3, 2019

Beide Teams brauchen Punkte

Derzeit befinden sich beide Teams ausserhalb der Qualifikationsplätze für die Champions League und müssen dringend punkten. Tottenham Hotspur liegt als Fünfter der Premier-League-Tabelle vier Plätze vor dem Neunten Manchester United. Mourinhos Spurs haben allerdings nur zwei Punkte Vorsprung auf seinen ehemaligen Club. Das Duell ist damit nicht nur aus persönlicher, sondern auch aus sportlicher Sicht sehr interessant. «Ich mag die grossen Spiele», freute sich Mourinho. «Ich spiele gern gegen die besten Teams. Das ist das Wichtigste.»

Und die Chancen stehen für den Portugiesen nicht schlecht. Seit er das Zepter bei Tottenham Hotspur in der Hand hält, geht es aufwärts für die Londoner. Aus drei Spielen resultieren drei Siege und zehn Tore. Die Spurs sind insbesondere im Spiel nach vorne wieder brandgefährlich. Doch die Abwehr – eigentlich das Prunkstück von Mourinho-Teams – bereitet dem 56-Jährigen noch Sorgen. Ein Zu-Null war noch nicht dabei. Ganz im Gegenteil: Gegen West Ham, Piräus und Bournemouth setzte es jeweils zwei Gegentore.

Miserables United

Manchester United hat derweil eine miserable Woche hinter sich: in der Premiere League gegen Sheffield United und Aston Villa jeweils ein Unentschieden, in der Europa League eine Niederlage gegen Astana. Ole Gunnar Solskjaer steht mit nur 4 Siegen in 14 Ligaspielen gehörig unter Druck. Gerüchte, dass er seinen Job los werden könnte, wenn er das Spiel verliert, bezeichnete der Norweger an der Pressekonferenz als «Lüge». Er konzentriere sich auf das Spiel und sei von seinem Matchplan überzeugt.