Die Pause im Schweizer Fussball wird verlängert Das Veranstaltungsverbot wird verschärft. Das trifft nicht nur die Proficlubs. Dominic Wuillemin

Ob Spitzen- oder Amateurfussball: Gespielt wird in der Schweiz bis Ende April nicht. Urs Flüeler, Keystone

Der Bundesrat hat am Freitag entschieden, das Veranstaltungsverbot zu verlängern und zu verschärfen. Bis Ende April werden Veranstaltungen mit über hundert Personen untersagt. Das dürfte für die beiden Schweizer Profiligen bedeuten, dass bis dahin der Spielbetrieb ruhen muss. Zumal Beispiele im Ausland gezeigt haben, dass sich Fans trotz Geisterspielen vor den Stadien versammelten.

Die Wettkampfpause wird die Clubs hart treffen, sie sind auf die Zuschauereinnahmen angewiesen. Für den Profibetrieb im Mannschaftssport will der Bundesrat deshalb zinslose, rückzahlbare Darlehen gewähren, da im Sportbereich der Zugang zu Bankkrediten schwierig ist. Für diese Massnahme sind bis zu 50 Millionen Franken vorgesehen.

Ebenso betroffen ist der Amateurfussball, weil bei vielen Partien im Hobbybereich mehr als 100 Personen vor Ort sind. Das Verbot gilt ab Freitagabend für alle Spiele aller Kategorien und Altersklassen. Die 1. Liga pausiert bis mindestens 31. März.

SFL erneut zum Handeln gezwungen

Der Schweizer Profifussball ruht seit dem 28. Februar. Damals entschied die Swiss Football League (SFL) nach dem vom Bundesrat verfügten Verbot von Veranstaltungen über 1000 Personen, den Spielbetrieb auszusetzen. Am darauffolgenden Montag beschloss die Ligaversammlung dann, die Meisterschaftsrunden 24, 25 und 26 zu verschieben und den Wettbewerb bis Anfang April ruhen zu lassen. Nach der neuesten Massnahme des Bundesrates ist die SFL nun erneut zum Handeln gezwungen.

Möglich, gibt sie noch in diesen Stunden über ihr Vorgehen Bescheid und wartet nicht die ausserordentliche Ligaversammlung ab, die am Montag in Bern stattfinden soll. Geplant ist, dass die Clubs dann nicht nur über den Umgang mit den Folgen des Coronavirus diskutieren, sondern auch über die Ligareform abstimmen. Es ist eine Frage, die derzeit immer stärker in den Hintergrund rückt.

EM erst 2021?

Möglich, dass die Clubs versuchen, auf Zeit zu spielen. Die Uefa wird am Dienstag darüber befinden, wie es mit ihren Wettbewerben weitergeht. Es scheint wahrscheinlich, dass die Europameisterschaft um ein Jahr auf den Sommer 2021 verschoben wird. Das würde den nationalen Ligen die Option bieten, ihre Meisterschaften diesen Sommer zu Ende zu bringen, sofern sich die Situation bis dahin normalisiert hat.

Eine Möglichkeit ist aber auch, dass die Meisterschaft wie im Eishockey abgebrochen wird. Dann müsste geklärt werden, ob es Meister, Auf- und Absteiger geben würde, wie auch, wer an den lukrativen europäischen Wettbewerben teilnehmen könnte. Klar ist: Auf die Liga und ihre Clubs warten intensive Stunden und Tage.