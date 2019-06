Die neue Rekordfrau und eine 16-Jahre-Serie

24 Jahre. So lange ist es her, seit Formiga ihre erste Fussball-WM bestritt. Zu diesem Zeitpunkt waren 150 Spielerinnen der laufenden Weltmeisterschaft noch gar nicht geboren. Und auch 2019 spielt die 41-jährige Brasilianerin mit, stand in den ersten beiden Gruppenspielen sogar als zentrale Mittelfeldspielerin in der Startformation. Sie ist dazu mit 41 Jahren und 102 Tagen die älteste Spielerin, die je an einer WM-Endrunde zum Einsatz kam. Ganz so lange hat es die Japanerin Homare Sawa nicht ausgehalten, die ihre letzte Weltmeisterschaft 2015 bestritt. Dort hätte sie beinahe auf bestmöglichem Weg abtreten können: Mit ihrem Nationalteam erreichte sie den Final, unterlag dort allerdings den USA. Gleich zehn Spielerinnen standen bei fünf WM-Turnieren im Einsatz. Weshalb wir hier nur Kristine Lilly aufführen? Dazu kommen wir gleich.

Meiste Spiele