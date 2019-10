Der Zahltag lässt auf sich warten

Was tun also, um sich auch mit Zählbarem zu belohnen, mit Punkten? «Es gibt leider keinen Knopf, auf den wir drücken könnten», sagt Schneider, «vieles spielt sich im Kopf ab.» Aber wie lassen sich die Defizite im Abschluss beheben? Wie die Mängel im Defensivverhalten abstellen? «In Ruhe weiterarbeiten», lautet Schneiders knappe wie simple Antwort. Die positive Körpersprache gegen den Leader ist für ihn ein Indiz dafür, dass die Spieler den Glauben an sich nicht verloren haben. Und was die Ruhe angeht, hat er die Gewissheit, «dass bei uns intern nicht hyperventiliert wird». Und mit einem Schuss Galgenhumor merkt er an, in einer Rangliste müssten die Thuner Leader sein: «Was die Ineffizienz angeht, belegen wir vermutlich Platz 1.»

Am nächsten Sonntag besteht die Herausforderung darin, bei Meister YB zu bestehen. «Zuerst Basel, dann YB – der Spielplan meint es nicht eben gut mit uns», sagt Schneider, fügt aber an: «Eigentlich ist das nebensächlich. Wir treten mit dem Ehrgeiz an, im Stade de Suisse zu zeigen, dass wir aus den Fehlern in Basel gelernt haben.»

Noch unangenehmer werden

Zurückkehren soll in absehbarer Zeit Dennis Hediger, der Captain. Er trainiert nach dem im Februar erlittenen Kreuzbandriss wieder mit dem Team. Hedigers Name fällt immer wieder, wenn nach Erklärungen gesucht wird, wieso Thun seit sieben Runden auf einen Sieg wartet. «Natürlich wäre es allen lieber, wenn Hediger dabei wäre. Aber was hilft es, wenn seine Absenz ständig thematisiert wird?», fragt Gerber. Vielmehr wünscht er sich, dass sich das Team noch stärker als Einheit präsentiert, noch unangenehmer für den Gegner wird: «Wenn wir das hinbekommen, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir YB bezwingen.»