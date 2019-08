Der wohl erfolgloseste Profi der Premier League

Verlieren in der Premier League ist für Grealish nichts Neues. Die Auftaktpleite war die 19. Niederlage in Serie in der höchsten Spielklasse für den Mittelfeldspieler. Das ist neuer Rekord, wie OptaJoe herausfand.

19 - Jack Grealish has now lost 19 Premier League games in a row - the longest run of any player in the competition's history.

Grealishs Negativserie erstreckt sich über fünf Jahre. In der Saison 2015/16, nach der Aston Villa letztmals abstieg, kam der Mittelfeldspieler in 16 Partien zum Einsatz. Er verlor jede Begegnung. Eine Saison zuvor kassierte Grealish in den letzten beiden Meisterschaftsspielen mit Aston Villa ebenfalls Niederlagen.

Der letzte Sieg, den Grealish in der höchsten englischen Spielklasse feiern konnte, datiert vom 9. Mai 2015. Er gewann mit Aston Villa gegen West Ham United 1:0. Torschütze war Tom Cleverley in der 31. Minute. Die Vorlage lieferte ein gewisser Grealish.