Der Trainer verdient 200 Franken, das Maskottchen erfand die Tochter

Lang kann auf dem Weg ins Zelt keinen Meter gehen, ohne eine Hand zu schütteln. Er war selbst Nationalspieler, seit 2011 ist er Nationaltrainer. Mit ihm hat die Schweiz siebenmal in Folge in Finals gestanden, an WM, EM und World Games, den Spielen der nichtolympischen Sportarten. 2012 gab es den EM-Titel.

Die WM-Kandidatur vertrat der Nationaltrainer, weil er beim letzten Turnier halt gerade da war. Das Budget betrug 2500 Franken.

Lang ist kein Petkovic. 200 Franken beträgt sein Taggeld in dieser WM-Woche, in der die Amateure für einmal wie Profis leben können. Als Gegenleistung gibt auch er eine Woche Ferien. Inzwischen ist er Verkaufsberater einer Baumaschinenfirma, nachdem er die Baufirma seines Vaters verkauft hat. Dass die WM in Winterthur stattfindet, hat auch mit ihm zu tun. Beim letzten Turnier in Argentinien vertrat er die Kandidatur der Schweiz, und das tat er, weil er als Nationaltrainer ohnehin gerade da war und das Budget für die Bewerbung gerade einmal 2500 Franken betrug.

An der WM ist eine St. Galler Brauerei der grosse Sponsor, um ein Budget von 1,3 Millionen finanzieren zu können. Der Leiter des Getränkehandels von Schützengarten-Bier heisst Edi Hagen, er ist bei dieser WM Trainer von Serbien, und im Alltag trainiert er die U-18-Juniorinnen von Elgg. Lang hilft ihm dabei, weil er überall hilft, wo im Faustball Arbeit anfällt.

Vater und Tochter und Maskottchen: Oliver und Adela und Üle. (Bild: Dominique Meienberg)

Das grösste Talent in diesem Team heisst Adela, ist erst 15 und die Tochter von Oliver Lang. Sie sei halt mit dem «Ball am Füdli» aufgewachsen, erklärt er ihre Leidenschaft. Adelas kleine Schwester spielt auch Faustball, der kleine Bruder ist als Ballkind an der WM im Einsatz. Da darf auch die Mutter der Familie nicht fehlen, Blanka betreut im Namen des OK die Deutschen.

Vor einem Jahr fragte Adela: «Papi, wieso gibt es im Faustball kein Maskottchen?» Sie kam mit einem Entwurf. «Wieso eine Eule?», fragte der Vater, «wegen Üle», antwortete Adela. Üle heisst richtig Ueli Rebsamen und ist Captain des Nationalteams. Lang setzte sich erfolgreich für die Idee seiner Tochter ein. Adela ist es nun, die das Maskottchen während der Spiele zu Leben erweckt. Inzwischen sind 500 kleine Stoffeulen verkauft worden.